Мошенница в Липецке обманула 83-летнюю пенсионерку, представившись работником соцзащиты

Жительница Липецка представилась 83-летней пенсионерке работником социальной защиты, сообщив о якобы полагающейся той социальной выплате в размере 1000 рублей в связи с государственными мерами поддержки населения в период обострения эпидемиологической ситуации.

Передав пожилой женщине две банкноты «Банка приколов», мошенница получила сдачу в размере 9 000 рублей и скрылась.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий личность преступницы была установлена и в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Признав собранные доказательства достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

За совершения указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает прокуратура Правобережного района г. Липецка.