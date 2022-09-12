Мощи Сергия Радонежского привезли в Липецкую область. Сегодня их доставили в Липецкий Христорождественский собор. Вместе с прихожанами ковчег со святыней встречали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

«Для региона это уникальное событие. Ранее мощей Сергия Радонежского на липецкой земле не было. Это великий подвижник. Это человек, который способствовал объединению России, смог остановить внутренние тяжбы разных князей и объединить государство российское. Сегодня и завтра липчане могут приложиться к святыне. Поздравляю вас с праздником», — сказал Игорь Артамонов.

В храме прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Липецкий и Задонский Арсений. Кроме того, 12 сентября будет совершен чин молебного пения святому с крестным ходом вокруг собора. В этом году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного. По этому случаю торжественные мероприятия проходят во всей стране. Всего ковчег примут 50 епархий. После Липецкой области мощи отправятся в Рязань.