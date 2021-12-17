17 декабря 2021 года Московская биржа представила обновленный бренд. В 2022 году бирже исполнится 30 лет. За последние годы произошли эволюционные изменения в развитии биржи и всего финансового рынка. Московская биржа вышла за рамки классического биржевого бизнеса: активно развиваются внебиржевые сервисы, платформенные решения, предоставляются новые возможности для клиентов. В ответ на стремительные изменения меняется и бренд компании, который отражает масштаб и влияние, охватывает все направления бизнеса Группы.

Новый знак – ступень, ведущая вверх, – символизирует постоянный рост, развитие, улучшение. Это символ того, что Московская биржа – больше, чем биржа. Знак, устремленный вверх, показывает, что мы задаем вектор развития финансового рынка страны.

В центре нового логотипа – буквы MOEX – сокращение от Moscow Exchange и одновременно тикер (символ) акций компании в торговых системах.

Московская биржа сохраняет красный цвет – цвет уверенности, энергичности, лидерства – как основу своего бренда. По сравнению с предыдущим логотипом цвет приобретает более современный оттенок.

Московская биржа – это торговая площадка, на которой обращаются более шести тысяч финансовых инструментов. Вместе с тем это и первый в стране финансовый маркетплейс Финуслуги, и Национальный расчетный депозитарий (НРД) – центральный депозитарий России, и Национальный клиринговый центр (НКЦ) – центральный контрагент на рынках биржи, и ряд других компаний. Все они объединяются под зонтичным брендом Группы «Московская Биржа» – MOEX Group.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи: «В следующем году мы будем отмечать 30-летие Московской биржи. По сути, мы появились вместе с Российской Федерацией и за эти годы с нуля создали в стране рынок инвестиций. Мы активно развиваемся и уже стали больше, чем биржа. Мы идем на внебиржевой рынок, создаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов, открываем дополнительные возможности для инвесторов, корпораций, банков. Выход на биржу миллионов частных инвесторов заставляет финансовые компании гуманизировать свои стратегии развития – обращать больше внимания на социальные эффекты от их деятельности. Во многом этот тренд формирует Московская биржа. Мы чувствуем ответственность за будущее людей, поэтому делаем финансовое просвещение одной из своих важных задач. Логично, что сейчас компания меняет бренд, чтобы больше соответствовать такой повестке».

Ирина Лебедева, управляющий директор по маркетингу и клиентскому опыту Московской биржи: «За последние годы миллионы людей открыли брокерские счета на Московской бирже и стали инвесторами. Это меняет финансовый рынок. Меняется и сама Московская биржа. И теперь мы готовы к обновлению бренда. Новый бренд отражает глобальность компании и объединяет все направления деятельности Группы.

Изменения коснутся визуальных составляющих и позиционирования компании на рынке. Рекламные кампании с новым образом Московской биржи и платформы Финуслуги стартуют 20 декабря с масштабной коммуникацией на ТВ, в digital-, наружной рекламе, на нестандартных носителях и в формате спецпроектов.

Мы видим свою задачу гораздо шире, чем просто рассказ о наших продуктах. Мы хотим создать культуру инвестирования в России, научить людей строить долговременные финансовые планы, а значит, управлять своим будущим».

«Мы открываем людям доступ к миру финансов, даем им возможность взять под контроль свою жизнь и благополучие, делаем удобным управление всеми финансами и инвестициями на одной площадке. Уверен, Финуслуги станут для россиян главным сервисом по работе с финансовыми продуктами, своеобразным кошельком, где человек соберет все свои вклады, кредиты, страховки и инвестиции», – рассказал Игорь Алутин, управляющий директор по развитию электронных платформ Московской биржи, глава проекта Финуслуги.

Лицами рекламной кампании Московской биржи и платформы Финуслуги станут двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, российский шахматист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин. Ключевым слоганом кампании для продвижения платформы Финуслуги является фраза «Цени свои деньги» – так герои кампании напоминают о том, что важно вдумчиво управлять своими финансовыми и временны́ми ресурсами.

«Я много путешествую, много передвигаюсь, и мне как потребителю важно, что финансовые сервисы становятся доступны и географически. Здорово, что мой выбор больше не ограничен только теми банками, офисы которых рядом. Появление Финуслуг, где клиенты могут не только выбирать, но и приобретать финансовые продукты разных банков и компаний в режиме 24/7 онлайн, без визита в офис, – это прорыв на российском рынке цифровых финансовых сервисов», – рассказала, чем ей нравятся Финуслуги, Евгения Медведева.

«Платформу Финуслуги создала Московская биржа, для меня это гарантия надежности и качества, – говорит Сергей Карякин. – Мы все уже привыкли к маркетплейсам товаров и услуг, а теперь появился маркетплейс для финансов. Я очень рад представлять Финуслуги, так как принцип их работы отвечает и моим потребностям – для меня важно удобно и эффективно управлять своими деньгами: вкладывать, занимать, покупать страховку или ценные бумаги. Их можно сравнивать, как мы привыкли сравнивать товары на маркетплейсе или в магазине. Можно отслеживать все свои продукты в формате одного окна. И все это в онлайне, моментально, не выходя из дома, достаточно один раз пройти идентификацию».

О Группе «Московская Биржа»

Группа «Московская Биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. По итогам 11 месяцев 2021 года 16,5 млн частных инвесторов открыли на Московской бирже более 26,5 млн брокерских счетов. Им доступно свыше шести тысяч инвестиционных инструментов.

Московская биржа – оператор платформы личных финансов Финуслуги, где россияне могут выбирать и открывать вклады разных банков, приобретать полисы ОСАГО и другие финансовые продукты по всей стране в режиме 24/7 дистанционно, без визита в офис. В состав Группы входят Национальный расчетный депозитарий (центральный депозитарий Российской Федерации), а также Национальный клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).