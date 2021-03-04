Сегодня, 4 марта, в Липецк приехали координатор благотворительного фонда сохранения исторического наследия в России «Внимание» Роман Ушаков и менеджер проектов фонда Ника Артемьева. Вместе с и.о. главного архитектора города Дианой Полуэктовой они прошлись по улицам областного центра и осмотрели объекты, которые необходимо обновить или реконструировать, сообщает пресс-служба мэрии.

В центре внимания специалистов оказалась световая конструкция в виде гвоздики на фасаде дома №1 на проспекте Мира. Напомним, в прошлом году, во время встречи с главой города Евгенией Уваркиной, объектом, который появился на МКД в 1960-х годах, заинтересовался известный блогер Илья Варламов – учредитель фонда. Тогда же было принято решение о проведении детального осмотра конструкции и определении ее судьбы – сносе или реставрации.

Поэтому сегодня на встречу пригласили эксперта Михаила Рогова. С помощью вышки он поднялся к арт-объекту и осмотрел его. Предварительный вердикт: «металл хорошо сохранился, композиции можно будет вернуть былую красоту». Также эксперт подчеркнул, что подготовит техническое заключение, в котором будут обозначены необходимые для проведения реставрации объекта виды работ и сроки. В свою очередь Роман Ушаков отметил, что фонд поможет администрации Липецка с поиском финансирования на эти цели.

На этом прогулка по Липецку не закончилась. С проспекта Мира эксперты отправились на улицу Парковая. У дома №3 специалистов заинтересовало металлическое ограждение – изначально оно было выполнено в едином стиле с МКД, однако позже его заменили более современным. Как один из вариантов, специалисты предложили заменить ограждение – это позволит сохранить первоначальный вид сталинской застройки улицы.

С левого берега гости проехали в центр города, их внимание привлекла одна из исторических улиц – Интернациональная, а конкретно дом №21. Здесь специалисты осмотрели входные группы расположенных на первом этаже торговых точек и посоветовали также их заменить на гармонирующие с фасадом здания, а для этого провести переговоры с собственниками магазинов.

В конце участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве – специалисты фонда не только помогут с поиском финансирования для реставрации гвоздики, но и предложат администрации города свои идеи в части сохранения исторического наследия Липецка.