Липецких пациентов со сложной патологией осмотрели московские хирурги по абдоминальному, сосудистому и торакальному профилям. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени А.В. Вишневского сотрудничают с Липецкой областной клинической больницей для лечения жителей региона.

«Хочется поблагодарить специалистов центра Вишневского за эффективное сотрудничество. Для липчан, которых осмотрели московские хирурги, такие консультации имеют большое значение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Специалисты из Москвы предложили варианты хирургических вмешательств, а также запланировали обследования больных для последующих телемедицинских консультаций, что дает пациентам возможность лечиться в Липецке, не выезжая в федеральный клинический центр. При этом нескольким из них все же было предложено дальнейшее лечение в центре Вишневского.

Также московские специалисты прочитали курс лекций для липецких коллег по актуальным вопросам современной хирургии. «Кроме того, намечена программа обучения липецких врачей на 2024 год у ведущих хирургов федерального центра. Запланировано проведение мастер-классов для освоения новых методик, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи в Липецкой области», – сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.