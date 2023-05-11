Студенты института социальной политики национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — участники проекта «Открываем Россию заново» недавно организовали экспедицию в Липецкую область. Будущие специалисты по социальной работе изучали реализацию липчанами проекта «Активное долголетие». Два дня из семи москвичи провели в Добринском районе.

Знакомство с районом они начали с поездки в Верхнюю Матренку. Гости посетили местную среднюю школу, посмотрели созданный там краеведческий музей. Экспонаты сельского быта наших предков вызвали неподдельный интерес у горожан. Не меньше удивило их и оснащение школы в сельской глубинке, где создан центр «Точка роста» с современной материально-технической базой.

Но главным, конечно, было общение с верхнематренцами пожилого возраста, которые ведут активный образ жизни. Их задору и оптимизму могут позавидовать даже молодые. Что и было продемонстрировано артистками серебряного возраста во время небольшого концерта, устроенного ими специально для столичных гостей. Студенты, не удержавшись, пустились в пляс под русскую матаню.

А работники культуры из соседней Средней Матренки Валентина Крылова и Наталья Зиброва организовали для них в библиотеке мероприятие, рассказывающее о традициях и старинных обрядах Красной горки.

Впереди было еще много интересного.

В с. Павловка, где пожилые люди тоже не любят сидеть без дела, студентам показали мастер-класс по хореографии. Его дала работник районного Дома культуры Елена Верховецкий для активных ветеранов. Вместе с юношами-студентами они учились танцевать вальс.

Павловка — село небольшое, но с массой достопримечательностей: усадьба Скуратовых, Покровский храм (единственный из действующих в районе в годы советской власти), синие от цветущих подснежников поляны в парке… Всю эту красоту без устали фотографировали очарованные ею гости.

«Музей хлеба» в Добринской районной библиотеке стал еще одним приятным открытием для студентов из Москвы. Здесь им понравилось все: и рассказ экскурсовода Сергея Верзилина, и просмотр видеоролика, и старинные предметы крестьянского быта, и другие экспонаты, выставленные в музее. Гости признались, что они впервые почувствовали здесь дух сельского уклада жизни, соприкоснулись с прошлым и настоящим нашего края.

Как пояснила руководитель группы, погружение студентов с помощью таких экскурсий и экспедиций в изучаемую реальность помогает преодолеть фундаментальный разрыв между теоретическими схемами, усваиваемыми в процессе обучения, и действительностью российской жизни. Экскурсия закончилась аплодисментами и восторженными откликами.

В завершение своего пребывания в Добринском районе группа студентов посетила Центр соцзащиты, где гости ознакомились со структурой учреждения, понаблюдали за работой клиентской службы.

— Уезжая, ребята делились самыми хорошими впечатлениями, оставшимися у них от посещения нашего района и общения с добринцами, у которых брали интервью, — рассказывает психолог Центра соцзащиты Евгения Родина, сопровождавшая участников экспедиции в их поездке по району. — Благодарили за теплый прием, отзывчивость и доброжелательность. Мы, в свою очередь, постарались, чтобы ребята чувствовали себя у нас как дома. Для них было организовано питание, выделен автобус для поездок по селам.

В результате пребывания в Добринском районе блокноты и фотоаппараты участников студенческой экспедиции пополнились информацией, которая им пригодится в будущем для применения полученных знаний на практике.