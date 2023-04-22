В Добринской районной библиотеке состоялась экскурсия по выставочной экспозиции «Музей хлеба», гостями которой стали московские студенты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Они приехали в Добринку в качестве участников экспедиции по программе «Открываем Россию заново».

Студентам понравилось всё: и рассказ экскурсовода, и просмотр видеоролика, и старинные предметы крестьянского быта, другие экспонаты, выставленные в музее.

Гости признались, что они впервые почувствовали здесь, можно сказать, дух сельского уклада жизни, соприкоснулись с прошлым и настоящим нашего края. И, как пояснила руководитель группы, погружение студентов с помощью таких экскурсий и экспедиций в изучаемую реальность помогает преодолеть фундаментальный разрыв между теоретическими схемами, усваиваемыми в процессе обучения, и действительностью российской жизни. Экскурсия закончилась аплодисментами и восторженными откликами.

В этот же день в целях ознакомления с историей Добринского района в музее хлеба побывали сотрудники управления мобилизационной работы Правительства Липецкой области во главе с заместителем начальника управления Е. В. Рощектаевой. Они признали экскурсию по музейной экспозиции интересной и оставили музею положительные отзывы.