Качели с подсветкой, футуристический игровой комплекс, интерактивный морской бой и даже развивающая детская площадка. Всё это в скором времени появится в сквере «Московский» в Усмани. Сейчас рабочие меняют тротуарные дорожек и установкой игрового городка,а после придет черед светящихся качелей и интерактивного медиа оборудования. В самом конце на территории добавят зелени. Специалисты высадят газон, живую изгородь, кустовые розы и остролистный клен.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», а также активности самих жителей. В прошлом году более полутора тысяч человек высказались за преображение пространства в ходе Всероссийского голосования за благоустройство. Всего в этом году в Липецкой области приведут в порядок почти четыре десятка скверов и парков – все в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Обновленные места для прогулок и отдыха появятся в 13 муниципалитетах региона. «Липецкая область преображается, в ней появляется больше мест для отдыха и культурного проведения досуга. Сами жители понимают, что от их активного участия в выборе мест и предложений по концепции зависит конечный результат», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.