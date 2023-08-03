Чистый воздух, тишина и бескрайние просторы для Марии Королевы (ударение в фамилии на Е) и ее супруга оказались привлекательнее благоустроенной квартиры на Таганке, в центре Москвы.

– На самом деле жизнь в большом мегаполисе сильно «давит» на голову, – рассказывает новоиспеченная селянка, правда, с манерами девушки из столицы. – Комфорт – это хорошо, но душа просит совсем другого. Поэтому мы с мужем стали копить деньги на домик в деревне.

Мария Королева — коренная москвичка, сменившая мегаполис на сельскую глубинку в Добринском районе.

Горожане при выборе будущего жилья сильно не привередничали: главное, чтобы была крыша над головой и большой земельный участок. Нашли такой на Авито в Средней Матренке, о которой раньше даже и не слышали.

Аргументы в пользу этого села были серьезные: дороги хорошие, газ есть. А огород в 56 соток рядом с домом окончательно покорил молодых горожан, для которых и участок в Подмосковье в 4 сотки казался настоящим раем.

Дом купили в прошлом году, а окончательно переехали сюда в нынешнем. Мы попросили вчерашнюю горожанку поделиться первыми впечатлениями от таких кардинальных перемен в ее жизни.

– После шумного города нас просто «оглушила» деревенская тишина, – рассказывает Мария. – Первое время я даже не могла заснуть в отсутствие посторонних звуков за окнами и включала музыку. Удивляло совсем черное ночное небо, в городе оно розовое от освещения. Но к хорошему быстро привыкаешь. Мы рады, что из нашей жизни ушли бесконечные пробки на дорогах, очереди и космические цены на хорошие, натуральные продукты. Поэтому с таким восторгом питаемся здесь, как мы это называем, «подножным кормом» – овощами с нашего огорода. Впервые собирали свою клубнику, редиску, горошек – так вкусно!

Клубничка со своего участка. Этой фотографией М. Королева поделилась в соцсетях со своими подписчиками, которым интересно, как горожанка приживается в деревне.

Деревенскую жизнь Мария с мужем начали с обустройства огорода. Весной посадили 300 кг картошки, 50 кг (!) лука-севка, другие овощи. Купили пару поросят. Супруги рассчитывают обеспечить деревенскими, экологически чистыми продуктами не только себя, но и городских родственников.

Но самым главным приобретением Мария считает коз. С ними молодая хозяйка готова возиться часами. Сейчас их в хозяйстве восемь, одна – дойная. Подсказки по уходу за козами находит в интернете. Но основные знания по животноводству все же приобретает на практике. И вот уже в доме на столе всегда есть свежее и полезное козье молоко. Будет и мясо.

Летом в деревне каждый день дорог. Супруги заготавливают корм козам на зиму, расчищают сад, борются с колорадскими жуками на картошке… По Москве, признаются, совсем не скучают. Налажен контакт с местными жителями. Мария уже участвовала в сельских праздниках. А к главе местной администрации Нине Александровне Гущиной, вообще, может обращаться за помощью или советом в любое время.

Отчеты о деревенской жизни Мария размещает на своем канале в ютубе.

Наслаждается летним солнышком.

– Мама говорит, что под эти деревенские звуки можно засыпать. Она пока еще в шоке от моего переезда, – продолжает девушка. – Все никак не решится приехать к нам в гости. Рисование – еще одно хобби собеседницы. В Средней Матренке взять в руки карандаш или кисти ее вдохновляют красивейшие сельские пейзажи. На одной из своих недавних картин Мария изобразила пасущегося у дома соседского коня.

Всегда малолюдные улицы наша героиня называет еще одним плюсом деревни. А когда захочется развлечься, супруги отправляются побродить по добринским магазинам или погулять по Липецку. Хотя, честно говоря, селянам на излишек свободного

времени жаловаться не приходится. Дел всегда хватает. Да и о полной смычке города с деревней говорить пока еще рано. Даже в таком благоустроенном селе как Средняя Матренка нужно немало потрудиться для создания комфортных бытовых условий.

Самые большие неудобства приезжей семье создает отсутствие в доме водопровода. Мыться пока приходится по старинке – в тазу. Но перед этим нужно еще принести воды из колодца, согреть ее на газовой плите. Так что в ближайших планах хозяев – пробурить свою скважину. А там еще забор нужно поставить… Словом, стандартный набор забот любого деревенского жителя, к коим с недавних пор причисляют себя и наши герои.

Если вам интересна жизнь вчерашних москвичей в деревне, вот их телеграм-канал https://t.me/happiness_farm