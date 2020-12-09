Москвичу дали полгода колонии. Он знатно похулиганил в Добром, протаранив два автомобиля

Приговором Липецкого районного суда москвич 1965 года рождения признан в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение потерпевшим значительного ущерба, совершенном из хулиганских побуждений.

Как установлено материалами уголовного дела, 27 октября 2018 г. подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Мазда», подъехал к бане в с. Доброе.

Выйдя из машины, он начал придираться к стоявшей там группе мужчин.

После чего, разогнавшись на своем автомобиле, он протаранил припаркованный у бани автомобиль «Ниссан», который получил при этом механические повреждения на общую сумму 121 958 рублей.

Продолжал хулиганские действия, подсудимый дважды совершил наезд на стоявший там же автомобиль «Лада Калина», который от столкновения ударился о столб и также получил механические повреждения на общую сумму 49 100 рублей.

В ходе следствия и в суде подсудимый вину не признал, утверждая, что повредил автомобили потерпевших не умышленно, а вследствие неисправности своего автомобиля.

Однако совокупность представленных государственным обвинителем доказательств, в т.ч. записи с камеры видеонаблюдения, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного подсудимому обвинения по ч.2 ст.167 УК РФ,

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы в ИК общего режима, взяв его под стражу в зале суда.