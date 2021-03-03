В период с 10 мая по 31 августа 2021 года ОАО «РЖД» запланировало ремонт путепровода через железную дорогу на 472 км в районе ст. Грязи-Волгоградские.

В связи с конструктивными особенностями моста во время проведения ремонтных работ движение транспорта и пешеходов по мосту осуществляться не будет.

Для движения пешеходов ОАО «РЖД» будет оборудован пешеходный переход через железнодорожные пути в направлении от дома 31 по ул. Хлебозаводская до дома 5 по ул. Борисоглебская.

Маршруты общественного транспорта, движущегося в направлении остановочных пунктов «Культиваторный завод», «Гидравлик» будут сокращены до ул. Борисоглебской.

В районах Культиваторного завода, Гидравлик для подвоза пассажиров к пешеходному переходу будут курсировать бесплатные автобусы, которые будут довозить пассажиров до моста, после чего они по пешеходному переходу будут проходить на противоположную сторону к улице Борисоглебской, а далее направляться по нужному им маршруту в другие районы города.

Как сообщили в администрации г. Грязи, об изменениях в расписании движения автобусов будет сообщено дополнительно.

Для движения транспортных средств, возможны два пути объезда. Первое направление – через железнодорожные переезды в районе пос. Красная Дубрава и станции Грязи-Орловские, по этому маршруту будут также курсировать автобусы в направлении с. Коробовка, В. Телелюй. Второе направление — через переезд в районе станции Байгора.