Мост в Чаплыгине через реку Становая Ряса готовится к окончательному перекрытию и демонтажу. Сейчас на стометровом сооружении закрыто автомобильное движение, но пешеходы пока еще могут пользоваться переправой. После закрытия перебираться на другой берег чаплыгинцам предложат по новому мостовому сооружению. Временный пешеходный мост будет металлическим с деревянным настилом. Его монтаж практически завершен.

Главную чаплыгинскую переправу будут капитально ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик – липецкое предприятие «ДСУ-7» – уже выполнил большую подготовительную работу: построил и запустил временный автомобильный мост в нескольких кварталах от основной переправы, возвел рядом с главным мостом постоянную металлическую эстакаду, на которую вынесли трубу напорной канализации. Сейчас специалисты завершают устройство трубопровода на подходах к мосту. Также работу по переносу коммуникаций провели газовики и связисты.

Рабочим предстоит полностью разобрать конструкции мостового полотна, пролётных строений и сопряжений, подпорные стенки и подходную насыпь, заменить опоры, и потом отстроить мост заново. После капремонта ширина полос проезжей части моста станет чуть больше, тротуар будет сделан с одной стороны. Завершиться все работы по контракту должны осенью 2023 года.

«Этот мост – единственная переправа на другой берег в Чаплыгине. Поэтому перед его ремонтом проделана такая большая подготовительная работа. Связь между районами города не должна быть нарушена или сильно усложнена», – пояснил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.