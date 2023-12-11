В Добровском районе открыли для проезда мост через ручей Семёновский на автодороге Липецк-Борисовка. В этом году его капитально отремонтировали благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Переправу длиной 35 м построили заново: прежние конструкции были в неудовлетворительном состоянии, их полностью демонтировали. Проезд на время ремонта был организован по временной дороге, построенной рядом. Специалисты компании «Капиталстрой» установили 32 новые буронабивные сваи на глубине от 10 до 18 м, возвели опоры, на них уложили 12 железобетонных пролетных балок, собрали мостовое полотно, укрепили бетоном конусы. Работа на объекте шла круглосуточно.

Общая ширина нового моста — 13 м, в том числе 2 полутораметровых тротуара. На сооружении предусмотрена система водосбора с фильтрацией сточных вод. Новое сооружение рассчитано на современные нагрузки, срок службы, заложенный проектировщиками – не менее 30 лет. Стоимость работ составила 104 млн рублей. В рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области обновили девять мостов, всего до конца года планируется сдать после ремонта, капремонта и реконструкции 12 переправ.

«Темпы строительных и ремонтных работ на дорожных объектах Липецкой области последние несколько лет впечатляют. Надеемся, что обновлённые участки будут надежными и прослужат долго», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.