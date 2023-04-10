Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на работу по ремонту моста в селе Капитанщино Добровского района. Его проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Липецкая компания «Капиталстрой» отремонтирует и усилит опоры, заменит пролетные строения, заново смонтирует дорожное полотно и сопряжения, укрепит конусы, установит новые ограждения. Сейчас там строят временную объездную дорогу. Завершиться работы должны к концу ноября.

Всего в этом году в Липецкой области планируется ввести в эксплуатацию не менее 12 обновленных переправ. «В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.