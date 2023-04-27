Капитальный ремонт 100-метрового моста по улице Советской продолжается в центре Чаплыгина. Его ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Прежде, чем перекрыть и начать демонтировать переправу, подрядчик – липецкое предприятие «ДСУ-7» – построил три других моста: временный автомобильный в районе ул. Клубной, временный пешеходный – по ул. Школьной, и постоянную металлическую эстакаду, на которую перенесли трубу напорной канализации. Работу по переносу коммуникаций провели также газовики и связисты.

Сейчас у старого моста разобраны все пролётные строения, специалисты демонтируют опоры и подготовят площадки для бурильной машины. Переправа будет отстроена заново: подрядчику предстоит возвести 6 опор, смонтировать пять пролётных строений, сопряжения, мостовое полотно, три подпорные стенки, а также укрепить конусы и обустроить 50-метровые подходы.

Завершить все работы, согласно контракту, «ДСУ-7» должно осенью 2023 года. Работы идут по графику. Всего всего в этом году в Липецкой области планируется сдать не менее двенадцати обновленных переправ. «В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.