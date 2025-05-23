Мотоцикл – от депутата облсовета

По просьбе бойцов из зоны СВО депутат областного Совета депутатов Геннадий Николаевич Крутских приобрел мотоцикл. Такая техника, как объяснили защитники, им нужна для того, чтобы передвигаться быстрее от одного пункта к другому, поскольку мотоцикл намного манёвреннее, чем машина.

— Мы сделаем всё для наших ребят, — говорит благотворитель, — всё для Победы. И мотоцикл уже отправлен на передовую в составе общего гуманитарного груза для наших солдат.

«С первых дней спецоперации наш регион подключился к помощи фронту и жителям Донбасса. В стороне не остались активные жители города, представители бизнеса, трудовых коллективов. Регулярно в зону СВО и на Донбасс отправляют многотонные грузовики с гуманитарной помощью. В посылках из дома есть всё самое нужное: теплая одежда, средства реабилитации, лекарства, провиант. Липчане делают большой вклад в приближение победы. Эта работа идет одной большой связкой», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.