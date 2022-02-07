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Мотоциклист, ставший причиной гибели пешехода в Липецке, приговорен к 6 годам лишения свободы

2 часа назад
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Приговором Советского районного суда г. Липецка 27-летний липчанин признан виновным в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством (мотоциклом), правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Как установлено материалами уголовного дела, 29 июля 2021 года, подсудимый двигался на технически исправном мотоцикле ХОНДА со скоростью 135 км/ч, не обеспечивающей возможность контроля над движением транспортного средства, не принял мер к снижению скорости при возникновении опасности в виде пешехода, переходящего по проезжую часть ул. Первомайская вне пешеходного перехода и допустил на него наезд.

После совершения дорожно-транспортного происшествия подсудимый не принял мер для оказания первой помощи потерпевшей, не вызвал скорую помощь, не сообщил о случившемся в полицию и скрылся с места происшествия.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на 2 года.

Удовлетворены исковые требования потерпевшего о взыскании с подсудимого компенсации материального и морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

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