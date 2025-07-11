Моя семья – моя крепость

В прошедший вторник в нашей стране масштабно отмечали День семьи, любви и верности. Добринский район не стал исключением. Во всех сельских поселениях прошли торжественные мероприятия, посвященные этому празднику.

В районном центре День святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских было решено провести немного ранее, в субботу. А главным местом гуляний стал парк Молодежи, куда к 6 вечера стали подходить люди целыми семьями.

Ведущие праздника Алексей Шальнев и Надежда Волкова рассказали пришедшим историю этого большого праздника. В России День семьи, любви и верности был введен в 2008 году, хотя его история уходит своими корнями глубоко в прошлое.

По легенде, благоверный князь Петр, вступивший на муромский престол в 1203 году, страдал от проказы, которая не поддавалась лечению. Но однажды во сне князю было видение: исцелить его сможет дева Феврония — дочь «древолазца» бортника из деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева исцелила князя Петра, стала его супругой, они терпели гонения, но потом снова благополучно княжили в Муроме. По той же легенде они умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года, а после смерти были канонизированы на церковном соборе 1547 года. И вот уже 797 лет православные почитают 8 июля память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских — покровителей семейного счастья, любви и верности.

Свои поздравления в адрес собравшихся сказал заместитель главы администрации Добринского района Александр Ногтев, назвавший крепкую семью основой современного общества.

Затем А.В. Ногтев вручил благодарственные письма и денежные сертификаты семьям, которые прожили в совместном браке не один десяток лет. Награды получили 17 супружеских пар из всех сельских поселений Добринского района. А после официальной части сцену предоставили для добринских артистов и детских музыкальных коллективов, которые больше часа радовали зрителей своими художественными номерами. А финалом Дня семьи, любви и верности стала праздничная дискотека под открытым небом.

“Семья – это самое дорогое, что есть у каждого из нас, – говорится в поздравлении. – Наша сила – в крепких семейных традициях, в умении поддерживать друг друга в любых ситуациях, в той любви и заботе, которые мы передаём из поколения в поколение”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.