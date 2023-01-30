В Липецкой филармонии завершился Mozart-fest — фестиваль, посвященный великому Моцарту. Он проходил три дня в зале «Унион» при аншлаге. Музыка Моцарта звучала и в классическом исполнении, и в современной, джазовой обработке. В первый день фестиваля самые известные произведения композитора исполнил Симфонический оркестр Липецкой филармонии под управлением дирижера из Москвы Николая Цинмана. Впервые в Липецке прозвучал концерт для флейты и арфы с оркестром. Партию флейты исполнила солистка оркестра филармонии Ульяна Цепелева, а партию арфы — солистка оркестра Большого театра России Татьяна Осколкова.

Во второй день лучший вибрафонист нашей страны Алексей Чижик и его джазовый квартет убедительно доказали, что Моцарт жив и современен. А завершающий день фестиваля стал просветительским: с самого утра в филармонии проходили мастер-классы для учеников детских школ искусств Липецка и Ельца. Почти 50 начинающих музыкантов приняли участие в проекте «Юный гений». С ребятами работали музыканты, обладающие большим опытом выступлений на сцене.

Так, занятия концертмейстерского класса провела пианистка, неоднократный обладатель звания «Лучший концертмейстер» на всероссийских и международных конкурсах Любовь Пличко. Ансамблем занималась художественный руководитель Симфонического оркестра филармонии Татьяна Левитина. Прекрасный музыкант и педагог Игорь Левитин делился с будущими коллегами мастерством игры на кларнете. Солист Симфонического оркестра Александр Попков дал мастер-класс юным скрипачам.

«Это очень нужная работа, и проект «Юный гений», как и сам Mozart-fest, должен стать традиционным, — отметила директор Липецкой филармонии Любовь Пличко. — Символично, что так мы начинаем Год наставника в России, и планируем ещё много полезных и интересных мероприятий для начинающих музыкантов и юных слушателей». Завершился фестиваль лекцией-концертом искусствоведа, культуролога Андрея Ломоносова и камерного состава Симфонического оркестра Липецкой филармонии. Слушатели перенеслись в Австрию эпохи Моцарта, познакомились с её изобразительным искусством и традициями домашнего музицирования.