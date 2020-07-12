Можно поймать и … галошу

Житель Демшинки Владимир Попенков — заядлый рыбак со стажем. Как только появляется свободное время он сразу мчит на какой-нибудь из водоемов. Ловит он на прудах и реках в Добринском районе. Выезжает и в соседние, особенно, когда узнает от рыбацкого сообщества, что на том или ином водоеме «вышел» крупный карась или карп, то тут уже Попенкова не остановить.

Не мудрено, что собеседник любую свободную минуту старается провести за любимым видом отдыха. Ведь вырос Владимир на берегу реки Плавица, которая протекает прямо у него за огородом. Тут волей-неволей можно пристраститься к рыбалке. Вот и наш сегодняшний герой так и не вспомнил, с какого времени он начал ловить рыбу.

— Лет с 6, наверное, — говорит собеседник, — а, может, и раньше. Не могу вспомнить уже, но точно давно. Еще с отцом ходил. Наверное, от него и «заболел» рыбалкой. Было время, когда ловил на деревянную удочку, которую делал сам, потом пошли бамбуковые. Ну а сейчас их в магазинах огромное количество, на любой вкус.

Рыбацкий «арсенал» Попенкова и вправду впечатляет: не менее полутора десятков удочек, есть и болотные сапоги, и резиновая лодка. Полный набор снастей, блесен, мормышек, удочек есть и для зимней рыбалки. И весь рыбацкий инвентарь занимает свое место в старом доме Попенковых. Все аккуратно разложено по полочкам: удочки, ящик для зимней рыбалки, ледобур и другие снасти.

— Зимой мне больше нравится рыбачить, — признается В.Н. Попенков, — пусть и морозно, холодно. Но если поймал какую-нибудь крупную рыбу, то сразу забываешь про холод. Да и как тут замерзнуть, если постоянно приходится ходить по водоему и искать место, где стоит рыба. Бывает, не один десяток лунок пробуришь за световой день.

Как признался собеседник, зимний улов у него гораздо весомее, чем летний. Трофейный карп, пойманный Попенковым на одном из прудов нашего района, потянул на 8,5 килограммов. А летом он сумел вытащить на берег карпа на 5 кг.

Без курьезных случаев на рыбалке не обходится. Так, на небольшом прудике неподалеку от мастерской в Демшинке ему удалось выловить … галошу. А во время зимней ловли крупная рыба трижды утаскивала в лунку его удочки. Впрочем, ни в какие рыбацкие приметы Владимир не верит.

— Собрался и поехал, — сказал Попенков, — назад не возвращаюсь, даже если забыл дома либо какую-нибудь приманку или запасные крючки, грузила. Без улова редко возвращаюсь.