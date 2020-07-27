МРЭО на ул. Неделина в Липецке времеменно приостановил замену и выдачу прав, а также прием экзаменов

Оказание услуг по замене и выдаче водительских удостоверений и приему квалификационных экзаменов в МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области по адресу г. Липецк ул. Неделина д. 2 временно приостановлено.

“Для получения и замены водительского удостоверения Вы можете обратиться в любое ближайшее к вам экзаменационное подразделение Липецкой области”, говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

ПЕРЕЧЕНЬ

экзаменационных подразделений Липецкой области

РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Ельцу

Липецкая обл., г. Елец, Московское ш, д. 18 «е».

РЭО ГИБДД ОМВД России по Грязинскому району

Липецкая обл., г. Грязи, ул. Чапаева 2-я, д. 7.

РЭО ГИБДД ОМВД России по Усманскому району

Липецкая обл., г. Усмань, ул. Комарова, д. 4.

РЭО ГИБДД МО МВД России «Тербунский»

Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Советская, д. 1.

РЭО ГИБДД МО МВД России «Чаплыгинский»

Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Горького, д. 114.

ОГИБДД Отд МВД России по Становлянскому району

Липецкая обл., с. Становое, ул. 50 лет Октября, д. 14.

РЭО ГИБДД МО МВД России «Данковский»

Липецкая обл., г. Данков, ул. Мира, д. 54.

Прием граждан будет осуществляться в том числе и тех, кто уже оформил заявку через портал Госуслуг или терминал управления электронной очередью в МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Об открытии экзаменационного отделения сообщат дополнительно.