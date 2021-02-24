Производители муки получат компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности – на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. В соответствии с поручением правительства РФ Минсельхоз России заключил с Липецкой областью соглашение, направленное на предоставление субсидий мукомольным и хлебопекарным предприятиям, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

В общей сложности для поддержки мукомолов заключены соглашения с 53 регионами на сумму 2,88 млрд рублей. Для субсидирования хлебопекарных предприятий заключены соглашения с 82 субъектами. Общий объем финансирования составляет 1,78 млрд рублей. Средства перечислены в регионы в полном объеме, их доведение до конечных получателей начнется в марте.

Липецкие производители муки и предприятия хлебопекарной промышленности получат более 107 млн рублей. 85 млн рублей из этой суммы пойдёт производителям муки, 22,6 млн рублей – хлебопекарным предприятиям.

«Такие меры должны помочь снизить себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий и поддержать потребителей», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.