Мультибрендовое пространство местных дизайнеров откроется в Липецке 30 апреля

Магазин «АртПодиум», где дизайнеры Липецкой области смогут представить свои коллекции, откроется 30 апреля в ТРЦ «Европа» на улице Советской. Резидентами пространства станут 17 ярких брендов, каждый из которых отражает уникальность липецкой модной сцены.

Один из брендов – «Кружевной край». В ассортименте – одежда, аксессуары, столовое белье и сувениры. Продукция зарегистрирована в качестве образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства в Министерстве промышленности и торговли РФ. Также для покупателей будут представлены уникальные коллекции с авторскими принтами из японских чернил, уютный трикотаж и изысканная одежда для дома, вещи, сочетающие в себе народные традиции в городском стиле, и многое другое. Коллекции дизайнеров дополнят корнерами аксессуаров и бижутерии ручной работы от липецких мастеров.

Проект реализуется областным Фондом поддержки МСП при участии минэкономразвития региона. Его цель – не просто создать точку продаж, а дать импульс развитию модной индустрии и легкой промышленности, поддержать локальных предпринимателей, объединить креатив и бизнес. Следить за новостями и знакомиться с дизайнерами можно в социальных сетях проекта ВКонтакте и Телеграм. Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Очень важно поддерживать местных производителей легкой промышленности. Это позволит наполнить рынок брендами, в которых отражен местный колорит и уникальность. И что немаловажно – имея точки презентации своих изделий и каналы сбыта, предприниматели смогут развивать свой бизнес и масштабировать производство», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.