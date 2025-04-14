Мультибрендовое пространство местных дизайнеров откроется в Липецке

Магазин «АртПодиум» появится в ТРЦ «Европа» на улице Советской в Липецке. Здесь свои коллекции представят дизайнеры региона. Проект реализуется областным Фондом поддержки МСП при участии минэкономразвития региона.

«Это не просто точка продаж, а возможность дать импульс развитию модной индустрии и легкой промышленности Липецкой области, поддержать местных предпринимателей, объединить креативное сообщество и бизнес», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Резидентами пространства уже стали 10 ярких брендов, каждый из которых отражает уникальность липецкой модной сцены. Это Art Apparel, NatGo, Lovera Textile, Marussia Brand, Diva Plus Size, Corvo Bianco, Ermolli, Tatev, Кружевной край, Валерия Черных. Коллекции дизайнеров дополнят корнерами аксессуаров и бижутерии ручной работы от липецких мастеров. Следить за новостями и знакомиться с дизайнерами можно в социальных сетях проекта ВКонтакте и Телеграм. Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».