Музыкальный вечер музыканта и мультиинструменталиста Антона Силаева «Дуэт с цветком» состоится в Художественном музее в Липецке 17 февраля, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Антон Силаев – единственный в мире музыкант, освоивший технику игры на трубе без мундштука, которую сам придумал и разработал. Играя таким образом, звук становится больше похож на мягкую японскую флейту сякухати, чем на звонкую трубу. Помимо трубы он владеет различными этническими духовыми и струнными инструментами, гитарой. Последние несколько лет он увлекается собиранием блоковых синтезаторов, при помощи которых создает свои композиции и озвучивает различные предметы и растения. На концерте Антон Силаев сыграет на трубе с электроникой, а также покажет свои эксперименты совместного музицирования с цветами.

Антон Силаев родился в 1982 году в Москве. Музыкой увлекается с 5 лет, а с 16 лет занимается музыкой для кино. Сегодня его авторству принадлежат саундтреки более чем к 50 сериалам, игровым, мультипликационным и документальным фильмам, среди которых «Охотник», «Петр Лещенко. Все, что было», «Анна-детективъ», «Кухня в Париже», «Жених», «Тайны госпожи Кирсановой», «Струны», «Кощей. Похититель невест», «Пробуждение». В 2007 году стал победителем Кинотавра и получил главный приз имени М.Л. Таривердиева за фильм Марины Разбежкиной «Яр».

«Липецк привлекает многих деятелей искусства как площадка для выступлений, потому что здесь живет много людей, интересующихся культурой, стремящихся расширить границы своих знаний и впечатлений», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.