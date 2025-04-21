Мультимедийное шоу к 80-летию Победы пройдет на площади Ленина-Соборной в Липецке 9 мая

Грандиозное музыкально-мультимедийное шоу к 80-летию Победы 9 мая объединит на площади Ленина-Соборной в Липецке лучшие коллективы региона и ведущих отечественных специалистов 3D-мэппинга. Начало программы – 20:30. Вход свободный.

Участие примут больше 300 артистов. Ведущим программы выступит актёр театра и кино, лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко. Также в программе «День Победы» участвуют Симфонический оркестр Липецкой филармонии, солист Большого театра имени Алишера Навои Султанбек Абдурахимов, солистка Большого театра России Василиса Шаплыко, Сводный детский хор Липецкой области, актёры Липецкого государственного театра имени Л.Н. Толстого Вячеслав Михеев, Камилла Штейнгауэр и Евгений Чурилов, ансамбль народного танца «Раздолье», ансамбль бального танца «Гармония», ансамбль эстрадного танца «Ритм», хореографический ансамбль Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова.

Сценарий программы разработала режиссерско-постановочная группа из Санкт-Петербурга. Выступление дополнят световые картины на зданиях площади. История самой страшной войны ХХ века начнётся с первых военных дней, с речи руководителей страны 22 июля 1941 года и закончится победным маем 1945-го. С помощью архивных документов, стихов, музыки и ярких визуальных образов зрителям расскажут о Елецкой контрнаступательной операции, боях за высоту Огурец и на Тербунсом рубеже, о вкладе предприятий Липецка и Липецкой лётной школы в Победу, о героизме наших земляков, многие из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. В единой картине будут представлены вехи Великой Отечественной войны и подлинные письма защищавших Родину липчан, поэтические строки Анны Ахматовой, Александра Твардовского, Павла Шубина и музыка Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, хореографические номера и военные песни.

«9 мая – не просто день в истории, а величайшая дата. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы – события, положившего отсчет процветанию нашей страны под мирным небом, а не под гнетом оккупантов. Годы наполняют нашу жизнь другими событиями, но значимость этого события остается неизменной», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.