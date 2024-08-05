Мультиспортивная лига «Энергия» стартует в Ельце в сентябре 2024 года и продлится до июня 2025-го. Участниками ее станут более 500 студентов СПО и вузов города 16-20 лет. Всего предусмотрены соревнования по трем направлениям: спорт, киберспорт, патриотика. Первое включает футбол 5х5, баскетбол 3х3, волейбол и плавание. Киберспорт – это тактический трёхмерный бой (CS 2), файтинг (Tekken 8), интерактивный футбол (EA FC), электронные шахматы. В патриотическом направлении – стрельба из пневматической винтовки, лазертаг 4х4, военное многоборье (полоса препятствий), гонки ГТО.

Мультилигу профинансирует «Росмолодежь. Гранты». Проект стал победителем конкурса в рамках форума «Область будущего». Его презентовал ельчанин Алексей Окорочков. Сумма гранта – 400 тысяч рублей. «Заинтересовать молодежь в спорте и не только в нем можно, предлагая актуальные форматы и дисциплины. Радует, что у нас в регионе при разработке проектов учитываются интересы и возможности целевых групп, что становится гарантом востребованности и успешности», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.