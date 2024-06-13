В День России в парке Победы в Липецке стартовала «Мультиспортивная семейная лига». Это цикл соревнований в разных видах спорта, который объединяет липецкие семьи и даёт возможность попробовать себя и родителям, и детям. Семейная лига появилась после того, как стала расти популярность Мультилиги для детей. Оба проекта проходят при поддержке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Первыми соревнованиями для семей стали легкоатлетические забеги. На старт вышло больше тысячи человек, в последний день регистрации приходилось добавлять слоты — таким спросом пользовался проект. Дистанции были для пап, мам и детей, им нужно было преодолеть от 500 до 900 метров. Каждая семья получила медальницу, а все финишеры — первые медали в семейную копилку. Пополнять ее предстоит еще дважды. Этим летом семьи будут соревноваться в дартсе и спортивном ориентировании. Финал пройдет на стадионе «Металлург», объединит участников детской и семейных лиг и станет большим спортивным праздником.

«Год семьи. День России. Спорт, любовь, радость. Всё это объединил сегодня большой праздник — началась наша «Мультиспортивная семейная лига». Пусть семей в нашей области будет больше, все занимаются спортом, не болеют, любят друг друга», — прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.