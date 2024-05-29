Открылась регистрация на Мультиспортивную Семейную лигу. Она доступна по ссылке и продлится до 5 июня. Принять участие в соревновании могут семьи Липецкой области следующих категорий:

— семьи-команды, в составе трех человек: женщина + мужчина (18 лет и старше) + мальчик или девочка 6-8 лет;

— семьи-команды, в составе трех человек: женщина + мужчина (18 лет и старше) + мальчик или девочка 9-11 лет;

— семьи-команды, в составе трех человек: женщина + мужчина (18 лет и старше) + мальчик или девочка 12-14 лет;

— семьи-команды, в составе четырех человек: женщина + мужчина (18 лет и старше) + двое детей от 6 до 14 лет;

— семьи-команды, в составе пяти человек: женщина + мужчина (18 лет и старше) + трое детей от 6 до 14 лет.

«Этот проект нравится липчанам, его оценили и на всероссийском уровне. Радует, что наш регион не только инициирует такие проекты, но и берется за их воплощение и масштабирование», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Первый этап проекта – соревнования по легкой атлетике – пройдет 12 июня 2024 года в парке Победы. На старте проекта каждая семья получит медальницу, которую необходимо заполнить медалями, посетив все этапы «Мультилиги».Участники получат фирменные футболки, а в сентябре на «Гранд Финале» — брендированные рюкзаки.