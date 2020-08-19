Муниципалитетам вернут часть полномочий по составлению протоколов о нарушении общественного порядка в Липецкой области

Комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета депутатов рассмотрел изменения в Кодекс об административных правонарушениях Липецкой области.

Предлагается передать органам местного самоуправления полномочия по составлению протоколов о некоторых видах нарушения общественного правопорядка. Это касается нахождения детей до 18 лет в пивных ресторанах и барах, а также других местах, предназначенных только для торговли алкоголем, и в местах, предназначенных для реализации товаров сексуального характера. Они же будут составлять протоколы в случаях оставления собак без присмотра в общественных местах, отсутствия предупреждающей надписи о нахождении собаки на огороженном земельном участке, а также выпасе сельхозживотных на территории населенных пунктов вне специальных участков.

Сегодня в Липецкой области ведется работа над соглашением между МВД и администрацией региона о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях общественного порядка сотрудникам полиции. В их ведение переходит составление протоколов о нахождении детей ночью в клубах, компьютерных салонах и других местах, где предусмотрена торговля алкоголем, без сопровождения родителей, о нарушение тишины и покоя граждан, а также о выгуле собак без присмотра на территории образовательных организаций, учреждений здравоохранения, детских и спортивных площадках и выгуле собак лицами, находящимися в состоянии опьянения.