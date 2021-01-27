В день освобождения Тербунского и Воловского районов от нацистской оккупации заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко провел встречу с руководителями поисковых отрядов Липецкой области. Участники подвели итоги работы в Год памяти и славы, а также договорились о целях на этот год. Среди основных задач – привлечь в поисковые отряды молодых людей и школьников, а также наладить работу во всех муниципалитетах.

«Сегодня 27 января – знаменательная памятная дата. В 1944 году был освобожден Ленинград после тяжелейшей блокады. В этот же день закончилась оккупация для Тербунской земли. Советским воинам, как и бойцам под Ленинградом, удалось в кровопролитных боях сломить сопротивление нацистов. Наш долг – хранить память об их подвиге. Значение миссии поисковых организаций в этом деле сложно переоценить – вы объединяете молодых людей вокруг благородной цели. Спасибо вам за вашу работу», – сказал Александр Рябченко.

Александр Рябченко поблагодарил общественников за работу и отметил, что в Липецкой области немало неравнодушных людей посвятили себя этому благородному делу, помогая восстановить память о жертвах и героях той войны. По его словам, липецкие поисковики доказали, что и в непростых условиях могут продолжить свою работу.

Как рассказала председатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Липецкой области Елена Кольцова, несмотря на сложности, с которыми и страна, и регион столкнулись в 2020, поисковикам удалось сделать несколько важных находок, в том числе обломки самолетов. Они обнаружили и перезахоронили останки 48 воинов, погибших на территории Липецкой области, организовали более 10 выставок экспонатов времён Великой Отечественной войны, найденных во время работ. Кроме того, они провели субботник по благоустройству воинского захоронения на высоте 194.0 «Огурец».

Особое внимание уделили работе поисковиков с молодежью. На территории региона действуют шесть поисковых отрядов,три из которых работают именно с молодыми людьми. Так, в конце 2020 года создан седьмой отряд, большая часть которого составляет молодежь. В этом году поисковики планируют больше внимания уделить работе со школьниками и студентами колледжей и университетов, чтобы омолодить движение. Другая важная цель – открывать новые отряды, как минимум, в знаковых районах – Задонском, Воловском – а также в Ельце. Александр Рябченко рассказал, что работу в районах активизируют. Он намерен обсудить с главами муниципалитетов вопрос о поддержке поискового движения в ближайшее время.

«Необходимо бережно хранить память о великом подвиге наших предков и воспитывать у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла, а также мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.