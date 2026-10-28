Муниципалитеты Липецкой области могут подать заявки на всероссийскую премию «Служение»

Уже четвёртый год по поручению Президента Владимира Путина Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления проводит премию «Служение». Это главная награда для команд, которые делают жизнь в городах и сёлах лучше. В этом году признание получил проект Липецкой области «Комплексное развитие сельских территорий Добровского муниципального округа». Эксперты отметили строительство и ремонт соцобъектов, развитие дорожной сети, создание рабочих мест.

«Хорошие дороги, современные школы, больницы и детские сады, рабочие места – из этого складывается качество жизни в наших сёлах. И важно, когда эта работа получает признание на федеральном уровне. Уверен, что в каждом муниципалитете Липецкой области есть инициативы, достойные такого признания. И важно, чтобы о них узнала вся страна», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Заявки на премию «Служение» принимаются до 29 ноября на сайте муниципалитеты.рф. Победителей определят весной по итогам всенародного голосования.