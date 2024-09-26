Стратегию социально-экономического развития муниципальных образований Липецкой области до 2030 года разрабатывали на стратегической сессии в Липецком районе. Участие приняли команды Грязинского, Добринского, Елецкого, Задонского, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского районов, Ельца, а также представители управления экономического развития, Агентства инвестиционного развития, Центра развития туризма, Центра креативных индустрий, эксперты Консорциума «Леонтьевский центр – AV Group». Также в работе над долгосрочным видением развития муниципалитетов участвовали представители управлений социальной политики, сельского хозяйства и градостроительства Липецкой области.

Собравшиеся определяли приоритетные направления и формировали комплексные проекты и инициативы развития территорий и создания благоприятных условий для жизни. Среди них: инновации в АПК, глубокая переработка, инфраструктура и благоустройство, туризм и технологии. «При решении всех глобальных задач главное внимание всегда нужно уделять человеку – его потребностям и комфорту. На это нацелены все нацпроекты, федеральные и региональные программы. Об этом нужно всегда помнить, предлагая новые инициативы», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.