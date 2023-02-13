Специалисты Агентства инвестиционного развития (АИР) Липецкой области совместно с представителями муниципальных образований разрабатывают инвестпаспорта районов, в которых будут отражены сильные стороны и точки роста территорий. Они помогут потенциальным инвесторам определить основные преимущества того или иного муниципалитета и принять решение о дальнейшем взаимодействии с ним.

Как отметил руководитель направления регионального развития АИР Липецкой области Михаил Путилин, инвестиционные паспорта постараются сделать максимально информативными и полезными. Они будут включать информацию о географическом расположении, логистике, обороте розничной торговли, объеме инвестиций в основной капитал, доле населения трудоспособного возраста, сведения о приоритетных отраслях и наиболее крупных действующих предприятиях, наличии техно-, индустриальных парков или экономических зон, высших и средних учебных заведений. Ориентируясь на эти данные, представители бизнеса смогут получить объемное представление о муниципалитетах.

«Липецкая область очень востребована инвесторами благодаря своему выгодному положению в центральной части страны, природным особенностям, а также современному взгляду на бизнес и деловое партнерство со стороны местного предпринимательского сообщества и органов власти. Каждый район региона может рассматриваться как выгодная площадка для бизнеса», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Инвестиционные паспорта будут размещены на инвестпортале, который в ближайшее время ждет полное обновление. Здесь уже сейчас можно ознакомиться со всеми этапами регионального стандарта 2.0, формирование которого в Липецкой области было завершено в 2022 году. Также на портале действует инвестиционная карта, включающая в себя свободные земельные участки, водные объекты, здания и помещения для развития бизнеса.