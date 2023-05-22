Специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой области (АИР) завершают работу по формированию инвестиционных паспортов муниципальных образований региона. Теперь у каждого района есть свой презентационный документ, изучив который, инвестор получит актуальную и необходимую информацию о территории и перспективах развития бизнеса на ней. «Липецкая область является привлекательной территорией для ведения бизнеса. Инвестиционные паспорта территорий позволят потенциальным резидентам выбрать наиболее удобные участки и объекты для ведения экономической деятельности и вложения средств», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Инвестпаспорт содержит сведения о социально-экономическом развитии муниципалитета. Это численность населения, основные автомобильные и железнодорожные направления, уровень средней заработной платы, основные виды производимой продукции, объем инвестиций в основной капитал. В паспорте указана информация о приоритетных отраслях, наиболее крупных и перспективных предприятиях и производствах, инвестиционных площадках, которые можно развивать в качестве бизнес-проектов. Также для знакомства с районами разработчики приводят исторические справки и информацию о туристическом потенциале территорий. Каждый документ содержит контакты главы администрации муниципального образования, бизнес-куратора района и специалистов АИР.

«Разработка инвестпаспортов не является обязательным условием выполнения инвестиционного стандарта, который уже работает в Липецкой области с 2022 года. Но мы посчитали, что такой документ важен как для внутренней работы, так и при взаимодействии с инвесторами. Он поможет представителям бизнеса получить самые главные и нужные сведения для успешного развития инвестиционного проекта», – рассказал руководитель направления регионального развития АИР Липецкой области Михаил Путилин.

Инвестиционные паспорта доступны на инвестпортале Липецкой области в разделе «Документы». Уточняющую информацию можно получить в Агентстве инвестиционного развития по телефону +7 (4742) 50-20-26.