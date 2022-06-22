Библиотеки Липецка начали выкладывать в соцсетях информацию о липчанах – героях Великой Отечественной войны. На странице официального сообщества ЦБС ВКонтакте вот уже более месяца продолжается акция #Герои_Липецкой_земли.

Сотрудник Центральной городской библиотеки имени Сергея Есенина Никита Литаврин рассказывает о липчанах – героях Великой Отечественной войны. Биография одного из них появляется каждый понедельник на странице сообщества. Сокращенные варианты в виде слайдов можно найти в виджете на той же странице. Библиотекари уже рассказали об Иване Флёрове, Сергее Гусеве, Степане Гурьеве, Павле Папине.

Всего на территории Липецкой области родились 168 Героев СССР и пять человек, которых удостоили звания «Герой России» за подвиги в Великой Отечественной лишь после 1991 года. Библиотеки планируют рассказать в соцсетях обо всех липчанах, получивших эту награду.

«Мы систематизировали информацию о наших земляках, удостоенных высоких званий за подвиги в Великой Отечественной войне, и сделали ее общедоступной, – рассказала директор Централизованной библиотечной системы города Виктория Якимович. – Так решили исправить ситуацию, когда имена героев у всех на слуху, но мало кто помнит всех поименно и сколько их было. Чтобы узнать о подвигах героев, теперь не нужно исследовать различные источники в интернете. Вся информация будет собрана в одном месте – на странице в соцсети Централизованной библиотечной системы, которую готовили ее профессионалы.

Акция «Герои Липецкой земли» проходит в течение месяца. А сегодня, 22 июня, Централизованная библиотечная система Липецка присоединилась к Дню памяти и скорби, мероприятия которого пройдут во всех учреждениях и на всей территории города. Так, в детской библиотеке «Солнечная» на Сиреневом проезде юным гостям расскажут о ратном и трудовом подвиге тех, кого «Помнит сердце, не забудет никогда» в рамках одноимённого дня информации. «Вспомнить всех поимённо» призывает час истории в военно-исторической библиотеке имени М. Водопьянова (ул. Гагарина, 75). Уроки «Вечной памятью живы» и «Героям – бессмертие» пройдут в библиотеках имени Бартенева (ул. Ленина, 31) и БИЦ Социальный (ул. Липовская, 2А) соответственно. Гостей БИЦ Левобережный ожидает литературно-музыкальная композиция «И люди встали как щиты, гордиться вправе ими ты». В БИЦ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ильича, 16) вспомнят «Самое мрачное утро» 22 июня 1941-го. На уроке памяти «Солдатские письма» сотрудники БИЦ Рудничный (ул. Юношеская, 23А) расскажут юным липчанам про заветные треугольники, которых с трепетом ждали во время войны, и которые сегодня, спустя десятилетия, во многих семьях хранятся как реликвии.