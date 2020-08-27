Муниципальные бюджеты в Липецкой области получат дополнительные источники доходов

15% доходов областной казны от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, передается в бюджеты Липецка и Ельца. Кроме того, в бюджеты муниципальных районов и городских округов области в 100-процентном размере будут зачисляться доходы от налога на профессиональный доход.

Такие изменения в региональный Закон «О нормативах отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет» сегодня одобрили на сессии депутаты облсовета. Состоялось заочное открытое голосование.

– Эти меры направлены на расширение доходной части местных бюджетов, чтобы органы местного самоуправления могли эффективно выполнять свои полномочия, – отметил спикер облсовета Павел Путилин. – Объем передаваемых доходов оценивается в 276 млн. рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.