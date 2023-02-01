Команды юных инспекторов движения Липецкой области в эти дни соревнуются на муниципальных этапах всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Лучшие знатоки Правил дорожного движения будут представлять города и районы на областном этапе состязаний. «Просветительские образовательные программы и акции, конкурсы и фестивали способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Лебедянском районе в соревнованиях участвовали восемь команд, среди которых гимназия №1, школы №№2 и 3 районного центра, а также школы сел Большое Попово, Куймань, Мокрое, Троекурово, Ольховец. Программа соревнований была очень насыщенной, командам предстояло пройти три станции: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Основы безопасности дорожного движения», на которых проводился личный, и командный зачёт.

Чтобы правильно ответить на вопросы билета на знание Правил дорожного движения, надо было сосредоточиться и не растеряться. А в конкурсе «Оказание первой медпомощи» требовались не только знания, но и навыки. Для каждого участника тесты стали индивидуальными экзаменами, результаты которых продемонстрировали хорошие знания членов школьных команд. Победители будут представлять Лебедянский район на областном этапе всероссийского конкурса.

«Безопасное колесо» в этом году проводится в особый период, исполняется 50 лет движению ЮИД. Конкурс относится к числу самых популярных профильных мероприятий липецких школьников. Он способствует повышению знаний основ дорожной безопасности, сплачивает участников, вырабатывает командный дух в детских коллективах. Ежегодно во всех его этапах – внутришкольном, муниципальном, городском и региональном участвуют сотни юных липчан, сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.