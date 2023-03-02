В регионе

Муниципальные округа должны появиться в Липецкой области

4 часа назад

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Депутаты регионального парламента на состоявшейся сегодня сессии рассмотрели четыре законопроекта о преобразовании сельских поселений, входящих в состав Воловского, Добровского, Измалковского и Становлянского районов. Их планируют объединить в отдельные муниципальные округа. Согласие населения на преобразование выражено райсоветами и советами депутатов сельских поселений.

Предложенные инициативы были поддержаны большинством голосов. Как отмечалось на сессии, создание муниципальных округов приведёт к эффективности управления территориями и позволит консолидировать финансовые ресурсы, более оперативно и качественно решать проблемы жителей. Единые органы управления дадут сельским поселениям возможность участвовать в региональных госпрограммах по привлечению субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования.

Специалисты сельских администраций продолжат работать на своих местах, что позволит гражданам обращаться по прежним адресам сельских администраций.

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