Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании обновленных Муниципальных центров управления (МЦУ). Таким образом, регион стал одним из семи «пилотов», где реализуется проект.

МЦУ призваны улучшить взаимодействие власти и местных жителей на муниципальном уровне, а также помочь главам районов и округов выстроить наиболее эффективные территориальные модели управления. Ранее о важности усиления диалога на местном уровне говорил и Президент России Владимир Путин, который в прошлом году поручил создать соответствующие структуры на территории всей страны.

В регионе образованы десять МЦУ: в Липецке, Ельце, Грязинском, Лебедянском, Данковском, Добринском, Елецком и Усманском районах, Становлянском и Липецком округах. Они будут работать в формате проектного офиса. Вместе с сотрудниками центров искать решения системных или резонансных проблем будут специалисты местных администраций и профильных ведомств.

«Мы достаточно успешно и продуктивно работаем с ЦУР, анализируем обращения жителей и реагируем на них. Важно, чтобы ни одна жалоба не оставалась без ответа. Муниципальные центры управления сотрудничают с районными администрациями. Органы власти и соцучреждения смогут быстрее реагировать на обращения жителей районных центров и сел Липецкой области. Это важно для развития региона и повышения качества жизни людей», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Среди основных функций МЦУ: систематизация больших данных, формирование реестра проблем территорий на основании обратной связи и социологии, внедрение проектного алгоритма решения системных задач, повышение качества ответов на обращения, оперативное выявление информационных рисков, адресное и превентивное информирование по актуальным вопросам работы органов местного самоуправления.

Согласно данным ЦУР Липецкой области, с начала 2024 года 73,5% от всех обращений жителей пришлись на муниципалитеты. МЦУ поможет разгрузить муниципальных служащих, при этом улучшив качество и скорость обратной связи, за счет создания новых рабочих мест и профильной подготовки специалистов по методологии «Диалог Регионы», уже успешно реализованной на базе ЦУР. Специалисты Центра управления регионом окажут всю методологическую помощь и проведут обучение сотрудников, а в дальнейшем будут поддерживать МЦУ для выстраивания качественной работы на местах.

Как пояснил Владимир Табак, потребность в МЦУ назрела из-за расширения возможностей для диалога общества и власти на цифровых площадках. Как следствие, за последние пять лет нагрузка на муниципальных сотрудников кратно выросла. Количество госпабликов также увеличилось — с 60 до 170 тысяч, 74% из них ведутся на местном уровне.

«Одна из основных задач, которую решают МЦУ, — это перераспределение нагрузки на муниципальных служащих и создание более благоприятных условий для работы с гражданами в соцсетях. Согласно нашим данным, госпаблики успели стать одними из основных площадок для общения общества и власти, количество обращений кратно выросло. Это не связано с тем, что проблем стало больше, людям просто так удобнее. И мы понимаем, что сейчас настал момент для перехода муниципалитетов на новый уровень взаимодействия с гражданами. Инструменты ЦУР, уже успешно используемые на уровне региона, позволят МЦУ стать хорошим подспорьем для глав в выстраивании муниципального госуправления», — считает Владимир Табак.

С 2020 года в регионах России работают ЦУР. Сигналы от жителей, которые обрабатывают специалисты Центров управления регионами, стали неотъемлемой частью работы органов власти, это помогает быстрее видеть и решать проблемы. Аналитика ЦУР позволяет главам регионов и их командам вести эффективную управленческую деятельность, задача МЦУ — выстроить такой же контур для глав муниципалитетов.