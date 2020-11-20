Муниципальные учреждения в Измалковском районе погасили долги перед ресурсоснабжающими организациями после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Измалковского района выявила нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части своевременности оплаты заказчиками обязательств по исполненным муниципальным контрактам.

Так, в рамках муниципальных контрактов, заключенных районной больницей с ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Липецк», ОГУП «Липецкоблводоканал», допущена просрочка оплаты поставленных ресурсов на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.

Аналогичная ситуация сложилась и при исполнении муниципального контракта, заключенного МБУК «Чернавский поселенческий центр культуры и досуга» с ООО «Газпром межрегионгаз Липецк». Задолженность составила 110 506,88 руб.

В результате несвоевременности расчетов со стороны заказчика возникают риски для бюджета района в виде уплаты неустойки, нарушаются права субъектов хозяйственной деятельности.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главного врача больницы, а также директора МБУК «Чернавский поселенческий центр культуры и досуга» внесены представления, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена , виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.