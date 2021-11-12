Упрощена процедура получения муниципальных услуг для жителей Липецкой области. Речь идет о трех услугах: постановка на учет семей, имеющих трех и более детей в целях бесплатного предоставления земельного участка; выдача разрешения на использование земель или земельных участков; утверждение схемы расположения земельного участка. Жители региона теперь могут подать заявление в любой офис МФЦ вне зависимости от места своего пребывания.

«Это позволяет не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повысить их экономическую эффективность для заявителей, а закладывает новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Сотрудники центров «Мои Документы» примут и самостоятельно направят все необходимые для предоставления услуг документы в орган местного самоуправления области. При этом расположение земельного участка не имеет значения. Забрать результаты гражданин сможет также в любом из 23 МФЦ региона, указав ближайший к месту пребывания офис.

Таким образом, для заявителей полностью исключена необходимость нести дополнительные временные и финансовые расходы, чтобы добраться до муниципалитета. «Нововведение не лишает заявителей возможности обращаться за получением вышеуказанных услуг непосредственно в орган местного самоуправления или через портал госуслуг, а создает дополнительные возможности. Нам важно, чтобы нашим жителям было удобно и комфортно», – отмечает начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.