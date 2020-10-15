Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в Липецкой области пройдет с 9 ноября по 5 декабря

Липецкие школьники готовятся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады. В этом году он будет проходить с 9 ноября по 5 декабря. Муниципальный этап начнется с олимпиад по немецкому языку и географии. График проведения опубликован в приказе управления образования и науки Липецкой области от 05.10.2020 г. № 1153 (ссылка на документ) «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году на территории Липецкой области».

Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводится по 24 общеобразовательным предметам: немецкий язык, география, русский язык, астрономия, французский язык, китайский язык, физика, английский язык, химия, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и икт, экология, право, биология, обществознание, физическая культура, искусство (мировая художественная культура), математика, история, экономика, технология, испанский язык, итальянский язык, литература.

Попробовать свои силы в выполнении олимпиадных заданий смогут ученики 7-11-х классов, успешно выступившие на школьном этапе, а также победители и призеры муниципального этапа прошлого года.

Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, продолжат соревнование в региональном этапе.