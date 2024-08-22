В Липецкой области стартовал Всероссийский муниципальный инвестиционный форум. Он собрал более 150 участников из 30 регионов России. Основная цель форума – совершенствование механизмов взаимодействия бизнеса и власти, формирование сообщества муниципальных инвестиционных уполномоченных, популяризация муниципального инвестиционного стандарта и обмена практиками.

В ходе пленарного заседания заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов презентовал экономический и инвестиционный потенциал региона. На сегодняшний день область занимает девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Индекс инвестиционной привлекательности по оценке «Эксперт РА»– А-2 (очень высокий). В рейтинге инвестиций в основной капитал на одного жителя среди субъектов ЦФО за первый квартал 2024 года регион занимает третье место. Инвестиционная карта Липецкой области насчитывает порядка 300 объектов. Липецкая область – вторая в ЦФО по количеству предложенных площадей для инвесторов. Каждая площадка фиксируется сотрудниками Агентства инвестиционного развития, которые в последствии сопровождают инвестора на протяжении всего этапа реализации проекта.

«Создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона – залог экономического развития, появления новых предприятий, создания рабочих мест, увеличения налоговых отчислений. Кроме того, это имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Успешный опыт Липецкой области – проект «Бизнес-куратор». Сегодня он реализуется во всех муниципалитетах региона, в сентябре 2024 года планируют запустить «Платформу обратной связи», где будет налажен механизм обратной связи с бизнесом. К проекту также подключены семь исполнительных органов государственной власти, в частности энергетика, сельское хозяйство, имущественные и земельные отношения, дороги и транспорт, потребительский рынок, охрана объектов культурного наследия, строительство.

Также свои успешные практики взаимодействия с инвесторами представили муниципальные образования Липецкой области, например, Задонский район, который активно развивает сферу туризма и индустрии гостеприимства. Среди ключевых инвестиционных проектов Задонского района – парк чудес «Кудыкина гора», «Имение Хвостовых», а также создание особой экономической зоны федерального уровня туристско-рекреационного типа.

После завершения пленарной сессии для участников форума прошли мастер-классы, посвященные кадровой поддержке инвестпроектов, муниципальным акселерационным программам. Организаторы форума – НААИР, Минэкономразвития России, Правительство, Агентство инвестиционного развития Липецкой области.