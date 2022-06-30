Вечером в среду загорелся мусорный контейнер в центре Добринки, установленный напротив магазина «Одевайка». На глазах у отдыхавших в это время на лавочках добринцев охваченный пламенем контейнер за считанные минуты превратился в груду дымящегося пластика.

Кто-то из очевидцев вызвал пожарных. А первыми гасить огонь ведрами с водой начали сотрудницы близлежащих торговых точек. Воду черпали прямо из расположенного поблизости фонтана.

Прибывшим вскоре огнеборцам оставалось лишь ликвидировать остатки пожара.

Что стало причиной возгорания, стоит только догадываться. Вероятнее всего, кто-то кинул в него непогашенный окурок. Будьте острожнее с огнем!