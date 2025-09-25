Мусоросортировочный комплекс в Липецком округе делает полезными до 50% отходов

Мусоросортировочный комплекс запущен в работу в Экотехнопарке Липецкого округа. Объект рассчитан на сортировку 200 тысяч тонн отходов в год. При этом до 50% будет отправляться на вторичное производство. В цифрах это: 15% мусора становится вторсырьем в виде пластика, полиэтилена, картона, металла, стекла, из 35% производят компост. Для этого используют органические отходы.

На предприятии используется больше ста единиц техники, 90% оборудования – отечественного производства. Автоматизированная сортировка производится с помощью разрывателей пакетов, вращающихся барабанных линий-грохотов, оптических, баллистических, вихретоковых, воздушных и магнитных сепараторов. Остатки мусора, не пригодные для вторсырья, поступают на линии прессования в брикеты, которые покрываются специальной пленкой. После захоронения на полигоне эта пленка является дополнительной защитой от загрязнения. Несмотря на сложность процесса, работа современного комплекса никак не отразится на стоимости тарифа для жителей региона, заверили в министерстве природных ресурсов и экологии Липецкой области.

Строительство Экотехнопарка велось в рамках концессионного соглашения между правительством Липецкой области и ООО «СтройСельхозГарант», заключенного в январе 2023 года. Проект был согласован с депутатами облсовета, прокуратурой региона, контрольно-счетной палатой Липецкой области, управлением Минюста России по Липецкой области. Выбранное место полностью советует требованиям законодательства к размещению подобных объектов: на данной территории отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения, пути миграции представителей животного мира, поверхностные водоемы и подземные воды, месторождения полезных ископаемых. Администрацией Липецкого округа проведены общественные обсуждения. Для строительства привлечены федеральные средства в виде займа ППК «РЭО». Погашение производится из областного бюджета.

Полигон принимает отходы с 1 ноября 2024 года. До настоящего времени сортировку проводили на существующей станции АО «ЭкоПром-Липецк». Объект обслуживает свыше 600 тысяч жителей региона: Липецк, Липецкий округ, Задонский и Хлевенский районы. Создано более 200 новых рабочих мест.

В минприроды Липецкой области уточнили, что в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Для решения поставленных задач в Липецкой области запланировано строительство перспективных объектов обработки и утилизации ТКО во всех зонах деятельности региональных операторов до 2028 года. Они должны будут обеспечить к 2030 году достижение установленных показателей.