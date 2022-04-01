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Мусульмане Липецка собрали более полутонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса

1 час назад
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Неравнодушные жители продолжают помогать жителям Донбасса. Не остались в стороне и представители местной религиозной организации мусульман города Липецк (Исламского центра).

Они приняли участие в формировании гуманитарного груза, который совсем скоро будет отправлен в Донецкую и Луганскую народные республики. Активисты передали единороссам около 600 килограмм муки и макарон.

«Страшно представить ситуацию жителей Донбасса. Люди остались без дома и без всех необходимых для жизни вещей. Поэтому меньшее, что мы можем – это объединить усилия, чтобы поддержать их», — отметил руководитель организации Абдулахит Меджидов.

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