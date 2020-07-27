Музеи и библиотеки Липецкой области готовятся к открытию после снятия ограничений по коронавирусу

Библиотеки и музеи региона откроются в течение текущей недели. Учреждения не принимали посетителей несколько месяцев, пока действовали ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В музеях региона в настоящее время завершается подготовка к приёму посетителей. Сотрудники готовят залы, обновляют выставки, которые ранее можно было посетить только онлайн.

После открытия объектов культуры продолжит действовать ряд ограничений. К примеру, число посетителей в музейных и читальных залах не должно превышать 10 человек. Выбирать издания в библиотеках нужно будет по телефону или через интернет, а перед посещением читального зала необходимо предварительно записываться. Время, проведённое за чтением, не должно превышать полутора часов. Прочитанные и новые книги будут отправлять в обсервацию. В изоляции будут находиться и свежие газеты.