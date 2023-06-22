Музей боевой славы «Тербунский рубеж» открылся сегодня в школе №61 имени М.И. Неделина в Липецке. Долгие годы в школе существовала экспозиция, посвящённая маршалу Митрофану Ивановичу Неделину. Теперь на материалах этой экспозиции в школе появился современный интерактивный музей, где у посетителей есть возможность с помощью QR-кодов обратиться к дополнительной информации, посвящённой основным сражениям Великой Отечественной войны, а о некоторых примечательных экспонатах посетителям музея расскажет аудиогид. Новый музей стает и хранителем исторической памяти, и площадкой общения, и школьным медиацентром.

«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, всей правды о подвиге советского солдата и его вкладе в освобождение нашей Родины и всего мира от фашизма – наш священный долг. Патриотическое воспитание должно начинаться с самых юных лет – в семье, а потом продолжаться в школе. Только так историческая память будет передаваться из поколения в поколение», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.