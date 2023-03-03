Выставка Музея истории ГУЛАГа «Вещдок: папка с эскизами» откроется в Липецком областном краеведческом музее 9 марта в 17.00 и продлится до 22 мая. Экспозиции серии «Вещдок» посвящены артефактам эпохи сталинских репрессий, доказательствам человеческой стойкости и воли к жизни. Выставка, которую увидят липчане, включает эскизы детских игрушек, созданные художником Борисом Крейцером во время пребывания его в лагере.

Борис Крейцер был талантливым архитектором, книжным иллюстратором, плакатистом. В 1937 году его контакты с зарубежными коллегами привлекли внимание НКВД. По сфабрикованному делу он был приговорен к расстрелу как немецкий и японский шпион, но чудом избежал казни и был отправлен в лагеря. Отбывал наказание в городе Котлас Архангельской области, работал инженером Мостозавода. Находясь в заключении в поселке Железнодорожный республики Коми, Крейцер по заказу НКВД создал серию эскизов игрушек. Папка с эскизами сейчас хранится в фондах Музея истории ГУЛАГа. Эта папка – свидетельство того, как в тяжелейших условиях человек и художник остается собой, продолжает работать и создавать добрые вещи. На выставке, посвященной памяти Бориса Крейцера, представлены также его книги с иллюстрациями, фотографии из личного архива.

«Знать свою историю нужно, чтобы не повторять ошибок прошлого. Многие сведения об эпохе ГУЛАГа долгое время открыто и широко не афишировались. Но она оставила след в судьбах многих людей. Молодое поколение должно иметь не смутное, а четкое представление о тех временах, их причинах и последствиях», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подразделения сети лагерей находились в каждой области РСФСР и во всех союзных республиках. Заключенные ГУЛАГа строили предприятия, каналы, дороги, плотины и целые города – Норильск, Магадан, Воркуту, Салехард, Комсомольск, Находку, Братск и другие. Музей истории ГУЛАГа собирает и изучает материалы государственных и семейных архивов, воспоминания участников событий и их личные вещи, предметы, найденные на местах расположения лагерей. Постоянная экспозиция Музея показывает этапы формирования карательной системы в 1918–1956 годах. Временные выставки погружают в отдельные эпизоды истории тех лет. Согласно Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, они содействуют распространению знаний о том периоде в регионах. Выставка «Вещдок: папка с эскизами» уже прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Сыктывкаре, Воркуте, Печоре, Выльгорте, Инте, Екатеринбурге, Тотьме и Салехарде. Фото Марии Панфиловой.